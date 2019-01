SANTIAGO DE COMPOSTELA – PAVEL KOTRBA

Cestopisná přednáška „Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela, aneb pěšky z České republiky až k oceánu na západ Španělska“

Cesta do Santiaga může být ryzí cestovatelský svátek. Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás bude téměř po dva roky domovem, kytaru do ruky, jež vám bude potěšením i obživou a vydejte se pěšky z domu přes půlku rodného kontinentu až na západ Španělska, kde vás zastaví oceán. Cesta trvala tak dlouho, že už snad ani nebyla cestou, ale životním stylem. Jaké je to spát pod širým nebem, v lesích a čerpat odtud inspiraci pro verše a písně? Jaké je to probudit se na skále nad mořem, uvidět mihotavý, odzbrojující východ slunce, ještě se zalepenýma očima sahat po nejlevnějším foťáku a udělat snímek, co za to stojí? A jaké je Santiago? Vše promítne, zahraje a přednese Pavel Kotrba.

Vstupné: 50 Kč

Kde: malý sál MKS