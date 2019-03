S jógou do Tree of Life

Pojeďme společně za jógou a relaxací do malebné přírody Lázní Bělohrad. Obklopeni klidem a milými tvářemi budeme společně praktikovat jógu, pranajámu, meditaci, vychutnávat si lahodné jídlo a přátelský wellness. Čeká nás zastavení od každodenního shonu a povinností, neopakovatelná setkání, nikdy nekončící výbuchy smíchu, toulky krajinou a jedno malé překvapení.





Květen je dle TČM měsícem našeho srdce, a tak se necháme vést srdečnou jógou, všeobjímající praxí, zařadíme orgánové sestavy a jógovou terapii... V případě zájmu, můžete podpořit svůj pobyt i stravou v rámci refresh menu, které bude jednou z variant pobytu.





Cena zahrnuje:



– polopenzi (standart, vegetarián, vegan, bezlepek nebo refresh program),

– 1x odpolední fresh,

– až 9 hodin jógy, dechové techniky/meditace (dle varianty pobytu),

– jóga pro děti, jóga pro rodiče s dětmi,

– povídání o tělových svících a reflexní terapii,

- výklad tarotu - symbol růstu,

– volný vstup do Organic Spa a Garden Spa (sauny, páry, vířivky, relaxační místnosti),

– volný vstup do bazénu,

– 15% sleva na procedury,

– a jedno malé překvapení.



CENA

do 30. 3. 2019



3 dny/2 noci

– 5530,-

– děti do 5ti let zdarma

– děti 6 - 12 let 3850,-



4 dny/3 noci

– 7795,-

– děti do 5ti let zdarma

– děti 6 - 12 let 4925,-



od 31. 3. 2019

3 dny/2 noci

– 5830,-

– děti do 5ti let zdarma

– děti 6 - 12 let 3850,-



4 dny/3 noci

– 7995,-

– děti do 5ti let zdarma

– děti 6 - 12 let 4925,-

– příplatek za jednolůžkový pokoj: 550,- /osoba/noc,

– možnost hlídání dětí v průběhu lekcí za poplatek,

– možnost dokoupení plné penze, více informací na e-mailu.



Více informací a rezervace na tel: 775 979 138 nebo na e-mailu: info@diwali-yoga.cz nebo https://www.diwali-yoga.cz



Těší se na Vás Nela, Stázka a Mája