Rybáři Nová Paka

SPORTOVNÍ REVÍRY

Nádrž LIDUŠKA

v k.u. STUDÉNKA

Nádrž KUMBURSKÝ ÚJEZD

v k.u. KUMBURSKÝ ÚJEZD

Nádrž ŠTĚPANICE

v k.u. ŠTĚPANICE

JAHODNICE

v k.u. ÚBISLAVICE

Nádrž Polňák

v k.u. ČISTÁ U HOREK

POŽÁRNÍ

v k.u. ČISTÁ U HOREK

Nádrž FAŘINA

v k.u. NOVÁ PAKA

Nádrž BRDO

v k.u. BRDO

Prodej povolenek

Eva Šepsová - prodej místních povolenek vždy po 18.00 hod. po domluvě na tel.č. 724 852115

Dana Šnajdrová - prodej hostovacích povolenek vždy po 18.00 hod. po domluvě na tel.č. 606 175 679



Ceny povolenek

Roční

1 000 Kč

dospělí

Čtyřměsíční

600 Kč

dospělé vlastní

Roční

500 Kč

mládež studenti ZTP 16 - 18 let

Roční

300 Kč

mládež 8 - 15 let





Ceny povolenek - hostovací

Roční

1 800 Kč

měsíční

850 Kč

týdenní

550 Kč

třídenní

350 Kč

denní

200 Kč





Ceny povolenek - hostovací neregistrovaní

Roční

5 000 Kč

měsíční

1 700 Kč

týdenní

1 100 Kč

třídenní

700 Kč

denní

400 Kč

mládež do 15ti let platí 50% ceny





Ceny povolenek - cizinci

Roční

3 000 Kč

měsíční

1 600 Kč

týdenní

900 Kč

třídenní

500 Kč

denní

300 Kč

mládež do 15ti let platí 50% ceny