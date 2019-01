Rybaření: Rybník Ráj v Holíně u Jičína

Rybaření na soukromém rybníku Ráj v Holíně u Jičína. Rybník se nachází v poklidném místě cca 3 km po turistické stezce od Jičína směr Prachovské skály, Jinolice.



Nabízíme možnost rybolovu bez rybářského oprávnění se širokým sortimentem ryb, včetně kapitálních úlovků!

Holín je malá vesnička, která leží 2 km od městečka Jičín a 1 km od vstupní brány do Prachovských skal. V rybníku jsou vysázeny tyto ryby: kapr, amur, lín, jeseter, okoun, candát, štika, plotice, karas, úhoř. Je možné si u nás objednat posezení s grilováním a občerstvením pro různé skupiny lidí - pro firmy, oslavy, různá setkání atd. Kapacita je max. 30 osob.

Dále nabízíme:

Půjčování rybářských prutů a doplňků k lovení, včetně krmiva a vnadění

Zaučení začátečníků - jak správně lovit a zacházet s ulovenou rybou

Možnost odkoupení živých ryb (třeba těch, co si sami chytíte)

Každoroční pořádání rybářských závodů,při kterých nesmíte chybět

Provádění pravidelných týdenních akcí v daném místě

Krásné posezení u vody,lesa se zajištěným občerstvením

Využijte procházky z Jičína do Prachova a vyzkoušejte si rybaření za nesmírně příznivé ceny, včetně služeb pro vaše pohodlí

Všechny ulovené ryby musí být co nejrychleji šetrně vráceny zpět do vody. Při deštivém počasí je těžké se k rybníku dostat. Doporučujeme vozidla ponechat na parkovišti u hlavní silnice. Pokud se rybář rozhodne k ponechání ryby, musí ihned po jejím vložení do vezírku úlovek (druh) a délku ihned zapsat do povolenky a po odchodu zavolat majiteli k jejímu zvážení a odkoupení. Při odjezdu nebo při odchodu vás může oslovit rybářská stráž k nahlédnutí do vašich osobních věcí (z důvodu krádeže ryb).



Ubytování si u nás můžete vybrat ze dvou možností. Buďto z penzionu nebo z chatky. Penzion se nachází v centru obce Holín a chatka nedaleko obce hned vedle našeho soukromého rybníku Ráj.

POVOLENKY

denní 200,- Kč

24 hodin 300,- Kč

týdenní 800,- Kč

víkendová 300,- Kč

celoroční 1500,- Kč

PUJČOVÁNÍ RYBÁŘSKÉHO VYBAVENÍ

prut 1 ks 50,- Kč

vidličky 4 ks 40,- Kč

podběrák 1 ks 50,- Kč

splávek 20,- Kč

háček 5,- Kč

stolička 30,- Kč

peán 10,- Kč

KOMPLETNÍ VÝBAVA

2 ks prutů, 4 vidličky, 1 ks podběrák, peán 230,- Kč

KONTAKT

PETR LEMBERK

Holín 21

Jičín 506 01

732 619 398

739 617 636

info@rybarsketabory.cz

petrlemberk1@seznam.cz

www.rybarsketabory.cz