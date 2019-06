Rožďalovické letní slavnosti se budou konat na fotbalovém hřišti. Vystoupí kapely Elán revival, Lucie revival a hlavním bodem večera bude kapela Olympic. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program a soutěž o nejlepší guláš. Děti do 6 let mají vstup zdarma, děti do 15 let platí snížené vstupné ve výši 100 Kč a dospělí zaplatí 350 Kč.