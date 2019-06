Haary Hills (malojičínská studentská rocková kapela), Bassilur (rock-punk, Hořice) a Odstín (kapela 4 žáků jičínské ZUŠky, ex-Brothers for Fun, která se pustila do vlastní autorské tvorby) to rozparádí v zámeckém parku.

Akce je součástí projektu Prodloužené víkendy v Jičíně. Vstupné zdarma