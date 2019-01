Přátelé, kamarádi, dámy a pánové do světa letí osmý RETRO DISCO PLES, který se bude konat ve stylu MAMMA MIA v DK Koruna. Samozřejmě si každý přijde na své, muzika 70-tých až 90-tých let minulého století, včetně československých a rockových hitů. Výborný zvuk, velká světelná show, 5 Djs na podiu. No prostě velkolepá akce, kterou nelze přehlédnout. Těšíme se na všechny lidičky, kteří se chtějí bavit a pořádně zapařit. Těšíme se na vás: Zdeněk Stuchlík, Ivan Stuchlík, Vašek Schejbal, Kamil Kašparovský, Láďa Kavan.

Vstupné v předprodeji 100,- Kč, vstupné na místě 150,-Kč. PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: TRAFIKA, nám. J. z Poděbrad 149 v Hořicích, telefonická domluva: 608805211 Monika Gazdíková.