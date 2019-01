Restaurace: Vegeethouse

kontakt

Vegeethouse

Husova 110

506 01 Jičín

Tel. rezervace, objednávky s sebou:

+420 607 658 216

Tel. rozvoz (všední dny):

+420 607 331 071

Tel: +420 725 817 871

E-mail: info@vegeethouse.cz

otvírací doba

Pondělí:

10:00 - 16:00 hod

Úterý:

10:00 - 16:00 hod

Středa:

10:00 - 16:00 hod

Čtvrtek:

10:00 - 16:00 hod

Pátek:

10:00 - 16:00 hod

Sobota:

10:30 - 16:00 hod

Neděle:

zavřeno

Jsme vegetariánská restaurace, která se inspiruje kuchyněmi z celého světa, ale zároveň maximálně využívá místní suroviny a nabídku lokálních dodavatelů. Nabízíme pestrá a chutná jídla pro kteroukoliv denní dobu, zdravé nápoje a koktejly nebo třeba výbornou kávu, pivo Bernard a kvalitní česká i zahraniční vína. V neposlední řadě u nás najdete místo k příjemnému posezení v osobitém interiéru s asijskými prvky.

Vegetariánské či veganské vaření pro nás osobně neznamená, že striktně odsuzujeme každého, kdo jí maso. Žijeme v podnebí, kde se střídají 4 roční období a v zimě trochu masa a dobrý vývar určitě tělu pomůže pořádně se zahřát, my sami si ho určitě také někdy rádi dáme. Nás vegetariánská kuchyně prostě baví a chutná nám, a proto Vám chceme představit její rozmanitost a pestrost, která uspokojí chutě každého a ještě Vám po ní bude dobře. Inspirujeme se zásadami ájurvédy i tradiční čínské medicíny, zároveň se ale řídíme selským rozumem, našim podnebím a také našimi chutěmi. Nepoužíváme geneticky modifikované potraviny ani dochucovadla s přidanými glutamáty a chemickými přísadami, vaříme z čerstvých surovin plnohodnotná a kvalitní jídla.

nežijeme pro to, abychom jedli, ale jíme pro to, abychom žili

Zároveň je dobré vědět, co jíme, čím své tělo vyživujeme, aby mu bylo dobře. Ale to nejpodstatnější podle nás je, že si jídlo užijeme. A my budeme spokojení, když si návštěvu u nás užijete a bude vám chutnat.