Proč a jak si vyrobit domácí kosmetiku

Přednáška Víta Syrového, který se dlouhodobě věnuje tématům spojeným se zdravým přístupem k životu. Kosmetika je toho nedílnou součástí.

Vstupné: 100 Kč. Duhová medicína, Jičín



I v médiích již byly uváděny skandální případy, v nichž se poukazovalo na to, že běžně prodávané kosmetické prostředky obsahovaly zjevně škodlivé chemické přísady. Avšak naprostá většina „chemické“ kosmetiky, kterou dnes naleznete v regálech obchodů, obsahuje zcela nevhodné ingredience, jako jsou třeba rizikové konzervanty, umělá barviva apod. Vyplatí se proto dávat velký pozor na to, co nakupujeme. Pokud se chcete vyhnout škodlivým kosmetickým prostředkům a nechce-li se vám pročítat a dešifrovat dlouhé soupisy chemických ingrediencí uvedených ve složení, můžete místo nich naštěstí užívat vhodné přírodní alternativy. Ty však nenaleznete jen v prodejnách s přírodní kosmetikou nebo na internetu, ale mnohé prostředky denní péče si můžete udělat sami. Na této přednášce se dovíte o zdravotních přínosech kvalitních rostlinných olejů, jak z nich vyrábět maceráty, olejové koupele, jak připravit extrakty, domácích mastě a další zajímavé tipy.