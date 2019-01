Předvánoční koncert Gospel limited v kostele sv. Jakuba

Nadační fond Jičín – město pohádky Vám chce dát nevšední předvánoční zážitek ze sborového zpěvu. Pozvání přijal gospelový soubor Gospel Limited.

Mezinárodní sbor Gospel Limited oslavil v roce 2017 deset let svého působení. Dvacet zpěváků z Česka, USA i Venezuely společně vystupuje od roku 2007 pod vedením sbormistra Václava Třísky a má za sebou vydání alba s názvem No Other Choice, které pokřtila zpěvačka Tonya Graves. Sbor spolupracuje s předními hudebníky české jazzové scény a pravidelně vystupuje v pražských klubech jako Jazz Dock nebo Malostranská beseda. V prosinci uspořádal u příležitosti svých narozenin koncert v Paláci Akropolis, na který si přizval speciální hosty z USA – Grammy oceněnou zpěvačku Nadiu Washington a klavíristu žijícího v Bostonu, Jiřího Nedomu. Spolupracuje s americkým gospelovým skladatelem a zpěvákem žijícím ve Varšavě, Brianem Fentressem. V posledních letech hostoval sbor na desce a koncertě Jitky Zelenkové, nazpíval vokály do skladby na poslední album Anny K. a do poloviny skladeb na novém a žhavě očekávaném album kapely Lucie s názvem Evolucie, jež vyjde na podzim 2018.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V MĚSTSKÉM INFORMAČNÍM CENTRU V JIČÍNĚ OD 12. 11. 2018! CENA VSTUPENKY 190 KČ.