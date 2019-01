V pátek 23.11. se v Muzeu klasického knihařství v Rožďalovicích koná v 17 hodin vernisáž výstavy Pohádky pro děti i pamětníky, která přináší pohodu Vánoc a paní Zimy. Přeneste se do světa čar a kouzel, do světa kouzelných dědečků, skřítků, divotvorných pomocníků dobrých lidí, jak jej našim rodičům a prarodičům přinášely pohádkové knihy. Výstava potrvá do 1. března 2019.

Na slavnostním zahájení proběhne prezentace knihy Viktora Dobreva „Proměny Rožďalovic 1945–1963“ a dotisku knihy Josefa Horáka „Rožďalovice na přelomu století“.