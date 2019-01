Podkrkonošský symfonický orchestr – To nejlepší z ruské hudby

Po dvou odlehčených programech – filmové hudbě a hudbě Latinské Ameriky – přiveze tentokrát Podkrkonošský symfonický orchestr do Masarykova divadla program sestavený čistě z tzv. „vážné hudby“. I tak to bude program mimořádně atraktivní, protože bude sestaven výhradně z ruské hudby.

Ruská hudba je nádherná – mohutná, strhující a energická. Bez ohledu na tamní politický režim i na to, zda je daná skladba pomalá, či rychlá. Orchestr se k ruské hudbě rád vrací a i v Jičíně už v minulosti řadu ruských skladeb provedl. Tentokrát se rozhodl věnovat jí celý program, v němž ční monumentální „Bohatýrská“ symfonie A. Borodina. Kromě ní zazní řada krátkých skladeb světoznámých autorů tvořících stejně jako Borodin hlavně v časech, kdy v Rusku ještě vládl car – můžete se těšit například na Pas de deux z Čajkovského baletu Louskáček nebo na Průvod princů z Korsakovovy opery Mlada. Mezi vrcholy večera bude bezesporu patřit Adagio z baletu Spartacus A. Chačaturjana – jedno z nejslavnějších milostných témat v hudbě vůbec, které je u nás paradoxně známé hlavně díky filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku.

Podkrkonošský symfonický orchestr vznikl v roce 2007 a funguje jako samostatný spolek, ve kterém hraje přes 80 hudebníků ve věku od 12 do 85 let z okruhu zhruba 100 kilometrů kolem Semil, kde sídlí. Převážně se věnuje symfonické hudbě 19. a počátku 20. století, ze které již provedl i slavné symfonické kusy jako je Dvořákova „Novosvětská“ Symfonie č. 9 e moll nebo Beethovenova „Osudová“ Symfonie č. 5 c moll. Šéfdirigentem Podkrkonošského symfonického orchestru je od roku 2013 Graziano Sanvito.

Předprodej vstupenek od 28. 11. 2018 v Městském informačním centru na Valdštejnově náměstí v Jičíně a online zde.



Cena: 370, 320 a 270 ,- Kč