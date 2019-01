Piškanderdulá. Josefe!

Valdštejnská lodžie, Sedličky, Jičín

Datum konání:

29.6.2018 od 20:00 hodin

Piškanderdulá je slovo, které jednoho dne našel napsané dětskou rukou na zdi pan František Vítek, řezbář a loutkář. Stalo se názvem inscenace, kterou se svou ženou, herečkou Věrou Říčařovou, hrají po celý život u nás i v zahraničí. Je to dílo, které se obměňuje, ale podstata zůstává stejná. Stejně jako jejich názor na divadlo a úlohu loutek v něm. Svou uhrančivou tvorbou založenou na schopnosti nahlížet dřevu do duše

představují živoucí spojení s prazákladem nejen loutkářského řemesla, ale divadla vůbec.

Držitelé ceny Thálie za celoživotní loutkářské mistrovství uvedou své představení, které je legendou světového loutkového divadla. Dětská hra, která se stala divadelní avantgardou. Tradice, která je již třicet let zároveň neustálým experimentem. „Kdyby John Cage byl loutkář, dělal by takové divadlo“, prohlásil jeden divák po představení v New Yorku.