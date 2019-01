Pecka! Festival hudby a divadla

Od pátku 29. června do soboty 30. června se na hradě Pecka koná 16. ročník benefičního festivalu hudby a divadla.

Program: PÁTEK // 18.30 Two Eggs, One bigger / 19.30 Žiwa 20.30 Peckórum / 21.00 Corpulent Provocateur / 23.00 Baro Chandel 00.30 DTTD //SOBOTA // 10.00 Dora Bouzková 11.00 AN-NA – houslový impresionismus 12.00 Bars Brothers 13.00 Divadlolo / 14.00 Zu Šebková / 15.00 Kedlubny

15.20 Divadlo tří – Queensland / 16.00 DS3F – flamenco fusión / 17.30 Molotov Moloch Quartet – 19.00 Hard to Frame / 20.30 Voilá! / 22.00 Please the Trees 23.30 Oswaldovi / DJ

Žánrová rozmanitost, romantické prostředí historické památky a unikátní atmosféra patří mezi atributy, které z akce činí oblíbenou kulturní událost. Ani letos nebude chybět doprovodný program. Uslyšíte autorské čtení, zhlédnete výstavu Nikoly Nikolai, sebe i své děti zabavíte na výtvarných dílnách, vychutnáte si kávu z místní pražírny, zhlédnete dokument a energii si dobijete třeba zeleným čajem.