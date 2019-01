OVOCNÁŘSKÉ DNY

15. a 16. ledna 2019

v Kongresovécentru Aldis v Hradci Králové

PROGRAM 1. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2019

Úterý 15. ledna 2019

8:00 - 9:30 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

9:30 Zahájení Ovocnářských dnů

Slovo hejtmana Královéhradeckého kraje

PhDr. J. Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje

VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o. v roce 2019

Ing. J. Vácha, Ing. T. Zmeškal, jednatelé VŠÚO Holovousy s.r.o.

Zhodnocení situace v ovocnářství

Ing. M. Ludvík, předseda Ovocnářské unie ČR, z.s.

Budoucnost ovocnářského sektoru v ČR

Ing. M. Toman, CSc., ministr zemědělství ČR

Aktuální problémy našeho zemědělství

Ing. Z. Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR

Kontrolní činnost SZPI v sektoru ovoce a zeleniny

v roce 2019

Ing. M. Klanica, ústřední ředitel SZPI

D I S K U Z E

12:30 - 13:30 O B Ě D

13:30 Škody na ovoci a možnosti eliminace jejich dopadů

Ing. M. Bělina, Česká pojišťovna a.s.

13:50 Nové odrůdy a podnože slivoní pro prosperující

produkci v oblastech s výskytem šarky

Dr. M. Neumüler, Bavorské ovocnářské centrum, Německo

14:50 Aktuality v zemědělském pojištění

Ing. J. Havelka, ředitel RENOMIA AGRO a.s.

15:10 - 15:30 P Ř E S T Á V K A

15:30 VOEN zastřešovací systémy – klíčový prvek úspěšné

produkce ovoce

R. Weiss, VOEN Vöhringer GmbH & Co KG, Německo

16:10 Pěstování třešní a drobného ovoce pod krycím

systémem

Ing. R. Vávra Ph.D., VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

16:30 Přirození nepřátelé a smart management sadu

pro dlouhodobě udržitelnou ochranu proti meře

hrušňové

T. Belien, PC Fruit, Belgie

D I S K U Z E

17:30 Ukončení 1. dne Ovocnářských dnů 2019

19:30 S P O L E Č E N S K Ý V E Č E R

v restauraci hotelu ČERNIGOV

PROGRAM 2. DNE OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2019

Středa 16. ledna 2019

8:00 Začátek 2. dne Ovocnářských dnů

8:00 Stanovení zralosti a kvality ovoce a ovocných

produktů pomocí NIR spektrometrie

Ing. M. Šubrtová, VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

8:30 Možnosti chemické regulace plodnosti

Ing. L. Laňar, VŠÚO Holovousy s.r.o.

9:00 Octomilka japonská (Drosophila Suzuki): od

aplikovaného výzkumu po praktický management

tohoto invazivního škůdce

T. Belien, PC Fruit, Belgie

10:00 Fumigace půdy přípravkem Tripicrin v České

republice – první zkušenosti

J. Pecina, TRIS International srl., Itálie;

Ing. L. Laňar, VŠÚO Holovousy s.r.o.

10:40 - 11:00 P Ř E S T Á V K A

11:00 Odrůdy jabloní s červenou dužninou a hypoalergenní

odrůdy jabloní vyšlechtěné v Bavorském ovocnářském

centru

Dr. M. Neumüler, Bavorské ovocnářské centrum, Německo

12:00 Mrazové poškození ovocných dřevin

RNDr. A. Bilavčík, Ph.D., VÚRV Praha

12:30 Phytophthora v ovocných sadech – diverzita,

symptomatologie a možná opatření

Ing. M. Mrázková, VÚKOZ Průhonice

13:10 Ovocné dřeviny v moři virů

Prof. RNDr. M. Navrátil, CSc., Univerzita Palackého v Olomouci

D I S K U Z E

13:40 Ukončení Ovocnářských dnů 2019

O B Ě D