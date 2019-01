Oslavy obce Cerekvice nad Bystřicí a 100. výročí samostatnosti Československa

Obec Cerekvice nad Bystřicí

Vás zve na oslavu 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky, jejíž

součástí bude odhalení památníku našemu rodáku, pilotu RAF za II. Světové války,

panu plukovníku Rudolfu Holečkovi.

Zároveň se uskuteční symbolické vinobraní z odnoží nejstarší vinné révy na světě

vysazené v roce 2015 u kaple Zvěstování Panny Marie.

Kdy: v sobotu dne 29. září 2018 od 14.00 hodin

Kde: v areálu zámku a zámeckého parku v Cerekvici nad Bystřicí

č.p.1

Program oslavy konané dne 29. 9. 2018 (změna vyhrazena):

14.00 – 19.00 Výstava k 100. výročí Československa v zámku

14.00 – 19.00 Výstava k uctění památky plukovníka Rudolfa Holečka v zámku

14.00 – 18.00 Atrakce pro nejmenší – skákací hrad

14.00 – 19.00 Ochutnávka vín v přízemí zámku

14.00 Zahájení slavnosti

15.00 Odhalení památníku plk. RAF Rudolfu Holečkovi

16.00 Vystoupení hudebního souboru RELAX BAND – I. část

17.00 Vystoupení tanečního souboru ROCK TEENS

17.20 Vystoupení žáků místní základní školy

18.00 Vystoupení hudebního souboru RELAX BAND – II. část

20.00 Sousedské posezení s hudbou skupiny GRIPEN FIVE

Občerstvení po celou dobu akce zajištěno.

plk. Rudolf Holeček

9.dubna 1914 Narodil se v Cerekvici nad Bystřicí v chalupě č.p. 4,

jako šesté dítě Josefa Holečka a jeho manželky Františky rozené Krámské.

1929 – 1933 Studium Obchodní akademie v Hořicích.

1934 – 1935 22. pěší pluk „Argonský“ v Jičíně.

Škola důstojníků pěchoty v záloze Čáslav.

1935 – 1936 Vojenská akademie v Hranicích.

1936 – 1937 Vojenská letecká akademie v Prostějově – hodnost poručík.

1937 – 1938 Aplikační kurs pro důstojníky letectva v Prostějově.

1938 – 1939 Stíhací pilot 46. letky leteckého pluku 4 v Pardubicích, zařazen na Avie B 534.

1.května 1939 Přešel do Polska a v Krakově se přihlásil do čs. vojenské skupiny, příprava přesunu do Francie.

květen – listopad 1939 Cizinecká legie Alžír, výcvik na francouzských strojích.

listopad 1939 Návrat do Francie, stíhací výcvik v Chartres.

květen 1940 Povýšen v čs. hodnosti na nadporučíka (npor) letectva, přidělen ke Groupe de Chasse 1/8,

s dalšími osmi čs. stíhači boj na strojích Marcel-Bloch 151/152.

1940 – 1941 Přijat k RAF jako P/O (Pilot Officer, podporučík letectva), v 310. peruti na strojích Hurricane Mk.IIA,

převelen k operačnímu středisku 313. peruti, povýšen v britské hodnosti F/Lt (Flight Lieutenant, kapitán).

1942 – 1945 Důstojník stíhacího výcviku v Rednall, důstojník operační a zpravodajské skupiny Inspektorátu čs. letectva

v Londýně, povýšen v britské hodnosti Sq/L (Squadron Leader, major).

září 1945 Návrat do vlasti, přidělen do 1.oddělení hlavního štábu velitelství letectva.

březen 1948 Vyloučen z hlavního štábu letectva jako důstojník západní armády, ilegální přechod přes Černý Les do

Spolkové republiky Německo, krátký pobyt v uprchlickém táboře,

návrat do Anglie, znovu přijat jako důstojník do RAF.

listopad 1948 V ČSSR zbaven hodností a udělených čs. vyznamenání.

1966 V předepsaném věku opustil armádu a na penzi se usadil v Aucklandu na Novém Zealandu,

kde dále pracoval na magistrátu města.

5.prosince 1985 Zemřel v Aucklandu, Nový Zealand, urna s jeho popelem je podle jeho přání uložena v hrobě

rodiny Holečkovy v Cerekvici nad Bystřicí.

1.června 1991 Povýšen na plukovníka in memoriam rozkazem ministra obrany ČSFR.

Vyznamenání: čs: Čs. válečný kříž 1939

Čs. medaile Za chrabrost

Čs. medaile Za zásluhy 1.stupně 1944

Pamětní medaile čs. zahraniční armády se štítkem F a VB

fr: Croix de Guerre

br: The 1939-1945 Star

Air Crew Europe Star

Defence Medal

War Medal

Autor památníku:

Miroslav Beščec