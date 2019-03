Oslavte léto v Rožďalovicích!

Ochutnáte nejlepší guláše široko daleko, žízeň uhasíte pivečkem

a krev Vám rozproudí svými hity kapela OLYMPIC!!!

Skvělou nálada pak dokreslí Lucie revival a Elán revival.

Prodej vstupenek na https://zazitnejvic.cz/

Děti do 6 let zdarma

Děti 6-15 let 100,-

Ostatní: do 31.3.2019 – 250,-

do 30.4.2019 – 290,-

do 31.5.2019 – 350,-

do 28.6.2019 – 390,-

NA MÍSTĚ – 450,-