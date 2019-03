Oskar Petr & vzpomínka na Marsyas

OSKAR PETR band - vzpomínka na Marsyas

Přední čeští muzikanti, částečně z nedávné sestavy Marsyas, v čele s hitmakerem non plus ultra Oskarem Petrem odehráli vloni šest koncertů věnovaných vzpomínce na legendární protagonistovu „alma mater“. Vzhledem k velkému zájmu, vyprodaným sálům a nadšeným ohlasům sestava pokračuje i v roce 2019.

Základem playlistu jsou perly z prvního období Marsyas jako Zmrzlinář, Dům z obilí, Dívka z plakátu, Břímě, Hrnek, Dětský šaty, Slunce a déšť, Karolína nebo Větrem nech se vést, doplňuje je to nejlepší ze sólové tvorby O.P. „Oskarovky“ si přirozeně odzpívá autor osobně, na tři „kalandrovky“ si stejně jako v sestavě Marsyas 2014 troufá o generaci mladší klávesista a kytarista Ondřej Fencl (m.j. 5P Luboše Pospíšila, trio s V. Mertou a J. Hrubým, atd.) Citlivě šlapající doprovod obstarají hudebníci, u nichž sedí souhrnný přívlastek „je někdo, s kým tihle borci nehráli?“ aneb Matěj Belko na baskytaru a vokály, Jakub Nývlt na bicí a Josef Štěpánek alternovaný Matějem Morávkem na elektrické kytary (m.j. spoluhráči Davida Kollera, Lenky Dusilové, Marty Kubišové, Radůzy, Lucie Bílé, Vlasty Redla …).

„Sestava z nedávných let a hlavně ty písně nám všem chybí, tak jsme rádi, že to dopadlo a scházíme se zase na pódiu s Oskarem. Bohužel už bez Zuzany Michnové, přirozeně tedy nehrajeme její písně, ale oskarovky, jichž je naštěstí také dost a jsou podobně krásné, plus já jako koření zpívám tři nesmrtelné songy Petra Kalandry. Oskar pěje v životní formě, kapela krásně šlape, trojhlasy ladí… moc nás to baví“ přibližuje kapelník Ondřej Fencl.