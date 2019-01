I letos budeme ochutnávat Český ráj

Český ráj

Třetí ročník ochutnávky nejen Regionálních produktů Českého ráje, ale také dalších pochutin vyráběných v okolí Jičína.

Už tento pátek 13. července od 13 hodin pořádá Městské informační centrum Jičín akci "Ochutnej Český ráj". Do poznávání Českého ráje budete moci zapojit všechny smysly, a co si budeme povídat, přes dobré jídlo to jde nejlépe. A co všechno zde naleznete? Při ochutnávce se představíRegionální produkty Českého ráje ale i mnohé další. Z nichž se můžete těšit na hořické trubičky, oplatky, džemy, Lažanské mošty i BIO mošty Verich, perníčky, lomnické suchary a další.Vaše smysly podpoří i historická atmosféra Arkádového nádvoří Jičínského zámku, kde se celá akce odehrává. Vstup je zdarma a občerstvit se budete moci mimo jiné i lahodnou kávou nebo vodou.

Přijďte „ochutnat Český ráj“ všemi smysly!