Obří skluzavka v Jičíně

Můžete těšit na unikátní vodní atrakci, která poprvé vyroste v Jičíně. Dvousetmetrová obří skluzavka bude instalována v Jungmanově ulici. Pro návštěvníky bude připraven také bohatý doprovodný program a řada stánků. Adrenalinové osvěžení si užijte od 12 do 18 hodin. Vstup na akci je povolen dětem od 6 let. Účastníci mladší 10 let musí přijít v doprovodu jednoho z rodičů. Do 15 let věku je potřeba přinést souhlas zákonného zástupce. Vstupenku na skluzavku si je možné objednat za 200 korun předem na www.slideczech.cz nebo poté zakoupit přímo na místě za 250 korun.