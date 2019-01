Příběh dvou sester, dobrosrdečné Alžbětky a chamtivé Agáty, kdy do jejich osudu zasáhne spravedlivý Lesní mužíček Otakárek a jeho kouzla. Každá je štědře obdarovaná a každá dostane to, co si zaslouží. Veselá vtipná pohádka plná písniček.

Vstupné: 50 Kč

Kde: velký sál MKS

Pořadatel: MKS Nová Paka