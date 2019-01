Nuda? Neznáme! MAS Podchlumí, z.s. pořádá zábavné odpoledne pro děti i jejich rodiče spojené s prezentací zájmových kroužků na Hořicku. Prima akce se koná

v pondělí 3. září ve Smetanových sadech, v případě nepřízně počasí v sokolovně, a to od 14 do 17 hodin. Celé odpoledne se ponese v soutěžním duchu. Jsou připraveny ukázky sportovní i rukodělné, děti si budou moci mnohé samy vyzkoušet. Na odvážné čekají lanové atrakce. Každý z návštěvníků si tu určitě najde to své.