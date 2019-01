Nohejbalový turnaj Jinčího činu

Prázdniny můžete spolu s dětmi zakončit sportovně. „Na sídlišti Nové město mají parádní hřiště, my máme míč a síť. Díky podpoře nadace Via můžeme uspořádat nohejbalový turnaj, ve kterém bude zábava mnohem důležitější než výsledky utkání,“ zve Jinčí čin. Hlásit se můžete jednotlivě nebo v týmech na jincicin@gmail.com.

V 15 hodin začíná na sportovním hřišti v ulici Na Jihu dětský turnaj a od 18 hodin se utkají týmy dospělých sportovců. „Drobné občerstvení bude zajištěno, domácí koláče jsou však vítány,“ dodávají pořadatelé. V případě dotazů, připomínek a žádostí kontaktuje organizátory přes Facebook #Jinčíčin.

Turnaj Jinčího činu je předvojem hlavního programu, který se uskuteční od 13. do 16. září v rámci festivalu Jičín - město pohádky. Těšit se můžete na hostinu, koncerty, besedy, promítání, a to všechno v panelové zástavbě, která je ústředním tématem letošního ročníku.