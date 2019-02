Nejúspěšnější travesti show míří do Hořic !

Travesti show Kočky a Techtle Mechtle Vás zvou na Cestu kolem světa.

Právě tak se totiž jmenuje i zbrusu nový pořad, který si pro vás připravili dámy Dolores, Stacey, Cathrin, Gina a Kelly. V osobním životě jsou to však pánové - Lukáš, Honza, Martin, Jirka a Béďa. Už několik let brázdí nejen kulturní domy a divadla se svým vystoupením travesti show, které pravidelně dvakrát do roka zcela obměňují. Tentokrát se společně s nimi vypravíme na cestu kolem světa. Nezoufejte tedy, že doba dovolených již skončila. Během jediného večera procestujeme společně s travesti show Kočky a Techtle Mechtle totiž celou zeměkouli!

Výpravné kostýmy, flitrované šaty, dlouhé řasy, vyčesané paruky a spousta známých písniček a scének - na to vše se můžete těšit v novém pořadu Cesta kolem světa.

Více informací naleznete na www.techtlemechtlerevue.cz

www.travestikocky.cz

6. 3. 2019 od 19:00 hodin

STOLOVÁ ÚPRAVA

KULTURNÍ DŮM KORUNA HOŘICE

Předprodej JIŽ ZAHÁJEN domě kultury Hořice