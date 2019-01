Mým pohledem - Výstava fotografií hořického fotografa Jana Strii

Galerie plastik



Vernisáž proběhne v sobotu 7. října 2017 od 15:00 hodin s hudebním doprovodem Jazz Duelu.

Dobrodruh a cestovatel Jan Stria je velmi dobře znám široké veřejnosti nejen v rámci České Republiky, velmi úspěšně je jeho jméno zapsáno i na mnoha zahraničních fotografických serverech. Jeho snové fotografie pravidelně vyhrávají fotografické soutěže a můžete se s nimi setkat na titulních stranách zahraničních časopisů. Vzhledem k jeho všestrannému talentu se jeho galerie může pochlubit nejen překrásnými krajinami, ale i působivými portréty, makro snímky a ochutnávkou z říše zvířat. Jak sám autor říká, tím jeho spektrum nekončí a rád posune hranice i do dalších fotografických oblastí. Pro překrásnou atmosféru, kterou jeho fotografie dýchají, autor neváhá obětovat veškeré pohodlí dát svým snímkům osobitost a „duši“ – tedy to, co činí rozdíl mezi fotografem a majitelem fototechniky.

7.10.2017 15:00 - 29.10.2017