1.9.2018 | 20:00 | Zámecký park Lázně Bělohrad



V sobotu 1. 9. proběhne v zámeckém parku divadelní vystoupení „Můžem i s mužem", lehká letní komedie.

Vstupné 150 Kč na místě, předprodej 100 Kč v trafice Mája na náměstí a v Památníku K. V. Raise v Lázních Bělohradě do 31. 8.

Sedí se, jak kdo přijde.

Parkování na náměstí, za sokolovnou nebo v ulicích.

Autorské představení.

Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován... , co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí.