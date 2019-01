Místo pro rodinný sport: Aqua centrum

Telefon:

+420 493 531 860

+420 493 533 462

E-mail:

posta@sport-jicin.cz

Web:

www.sport-jicin.cz

Plavecký dětský a skokanský bazén s vířivkou, masážemi a dalšími doprovodnými službami.

Další služby:

parní komora, sauna, whirpooly, tobogan, fitness, dětské brouzdaliště, plavání pro kojence, cvičení v mělké i hluboké vodě, v letních měsících v provozu venkovní opalovací plocha s atrakcemi

Rozměry

- plavecký bazén 25 x 8 m, hloubka 1,3 - 1,6 m

- dětský bazén 12,5 x 8 m, hloubka 0,6 - 0,8 m

- skokanský bazén: hloubka 3,9 m, prkno 1 m

Dovolená s dětmi - nabídka

Dětské brouzdaliště, dětský bazén a další atrakce pro děti.

Relaxační a léčebná dovolená - nabídka

V Aqua centru naleznete saunu, solarium i možnosti masáží - klasické, sportovní, relaxační, rekondiční i speciální masáže.

Dovolená bez bariér - nabídka

Bezbariérový přístup je zde zajištěn rampami až k bazénu, k dispozici bezbariérová sprcha i WC. Je zde možné si zapůjčit na dobu pobytu v bazénu i zdejší vozík.

Otevírací doba

Leden - Červen

Po

14:00 - 21:00



Út - St

6:00 - 8:00



14:00 - 21:00



Čt - Pá

6:00 - 8:00



15:00 - 21:00



So - Ne

10:00 - 21:00



Červenec - Srpen

Po - Ne

10:00 - 21:00



Září - Prosinec

Po

14:00 - 21:00



Út - St

6:00 - 8:00



14:00 - 21:00



Čt - Pá

6:00 - 8:00



15:00 - 21:00



So - Ne

10:00 - 21:00



Každý rok koncem srpna dochází k pravidelné odstávce. V ranních hodinách od 6:00 do 8:00 probíhá pouze kondiční plavání.

Vstupné

1,5h

Plné vstupné:

90,00 CZK

Zvýhodněné vstupné:

50,00 CZK

Děti:

50,00 CZK děti do 15 let

Studenti:

50,00 CZK

Senioři:

50,00 CZK senioři nad 60 let

Poznámka:

Plavání bez atrakcí (ranní plavání) 30 Kč.

3h

Plné vstupné:

130,00 CZK

Zvýhodněné vstupné:

80,00 CZK

Děti:

80,00 CZK děti do 15 let

Studenti:

80,00 CZK

Senioři:

80,00 CZK senioři nad 60 let

Celý den

Plné vstupné:

150,00 CZK

Zvýhodněné vstupné:

100,00 CZK

Děti:

100,00 CZK děti do 15 let

Studenti:

100,00 CZK

Senioři:

100,00 CZK senioři nad 60 let