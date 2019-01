Místa pro rodinný sport: Cipískův okruh

Cipískův okruh je zkrácená část Rumcajsovy stezky. Je připraven pro rodiny s malými dětmi, které nechtějí absolvovat celou trasu. Délky Cipískova okruhu je 3 km.

Délka trasy: 3 km



Popis trasy: Z Prachova vyjdete po modré značce do zatáčky na okraji obce. Od rozcestníku budete pokračovat po zelené přes Přivýšinu a po sejití z vrcholové vyhlídky do sedla se dáte po modré kolem Rumcajsovy jeskyně a přes hřiště ke kostelíku. U kostelíka odbočíte vpravo a po vozové cestě pod vrchem Brada se vrátíte zpět do sedla pod Přivýšinou. Zpět do Prachova již nechoďte po zelené, ale po modré značce.