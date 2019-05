Mimořádná zpráva

Jeden den, dvě zpravodajské redakce, jedna událost stojící v centru pozornosti. Český prezident má dnes večer na Pražském hradě svým příznivcům a podporovatelům oznámit, zda bude či nebude znovu kandidovat do funkce. Novináři sem připuštěni nejsou, s prezidentovým rozhodnutím se mají seznámit až následujícího dne. O to více je ale pochopitelně zajímá už dnes. Také v newsroomech České televize a Hospodářských novin věnují celé věci už od rána zvýšenou pozornost. V průběhu jednoho stejného dne tu díky tomu můžeme zblízka sledovat, jak dva různé týmy redaktorů, reportérů a editorů vytvářejí svou “mimořádnou zprávu” o jedné totožné události. A když dva dělají totéž, není to úplně totéž… Výsledkem je velmi živý a autentický vhled do práce novinářů tradičních médií v dnešní zrychlené, informacemi přehlcené epoše.

Česko, 2018, 73 min

Režie: Tomáš Bojar

Promítání dokumentu v prostorách jičínského zámku