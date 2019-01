Michaelská slavnost bývá tradičně pořádána na konci září, kolem svátku sv. Michaela. Je to období přechodu léta do podzimu, kdy se život venku stahuje dovnitř, příroda se pomalu chystá ke spánku. V přírodě se zastavuje růst a rostliny poté, co přinesly plody, spějí k zániku. Obrazně můžeme tyto síly zániku vyjadřovat jako draka, se kterým za pomoci Michaela zápasíme.

Pro děti připravujeme dračí stezku. Přes různé úkoly, které prověří jejich odvahu a statečnost, se dostanou až k drakovi, který střeží malý poklad. Důležité je draka nevzbudit a kousek pokladu si od něj vzít na památku, ten pak dětem může připomenout, že i tam, kde je zánik, je už zároveň přítomno i semínko, zárodek něčeho nového, co si přes zimu budeme opatrovat (stejně jako v přírodě zapadnou semena do půdy, leží celou zimu nehnutě, aby mohla na jaře vyrůst).

3.10. 2018, od 15 hod. Vstup 50 Kč/rodina, Mateřské centrum Kapička