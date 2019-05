Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad a základní organizace Českého svazu včelařů Lázně Bělohrad vás zvou na dnes již tradiční medobraní, které se bude konat ve dnech 6. a 7. června ve Fričově muzeu.

Otevřeno bude od 6 do 12 a 13 do 16 hodin po oba dny.

Ne této akci se mohou návštěvníci seznámit s prací včelařů a ochutnat čerstvý letošní med. Přímo před zraky návštěvníků bude med stáčen z plástů do sklenic s následným prodejem zájemcům.