Základní organizace Českého svazu včelařů Lázně Bělohrad a Městské kulturní středisko Lázně Bělohrad vás zvou na Medobraní, které bude probíhat ve Fričově muzeu od čtvrtka 31. května do pátku 1. června a to od 9:00 do 16:30.

Vstupné pro návštěvníky je zdarma. Parkování na malém náměstí vzdáleném cca 100 metrů od muzea.

Návštěvníci si budou moci zakoupit čerstvý přímo stáčený med. A dozvědět se něco o výrobě medu a chovu včel.