V neděli 17. září v zahradě Knihovny Václava Čtvrtka

15.00 diskuze o festivalu: jak byste si představovali vedlejší program

festivalu Jičín– město pohádky? Co vás zaujalo na Jinčím činu? A co byste

udělali jinak? Jak se vám líbil letošní výběr míst? Chtěli byste oživit i další

místa Jičína? Co vás bavilo a co vás naopak naštvalo?

16.30 Máša a Medvěd: na závěr dne i festivalu přijde Medvěd a vezme s

sebou i Mášu. Zahrají na housle, akordeon a kytaru. Písně klidné i taneční,

původní i změněné, inspirované tóny blízkých i dalekých krajin.

Po celou dobu občerstvení zajištěno!

…………………………………………………………………………………………..

Cílem festivalu Jinčí čin je oživení zajímavých a leckdy

opomenutých míst města Jičína. Každý den mohou návštěvníci

poznat tato místa doplněná zajímavým kulturním programem.

Program festivalu se každý den přesouvá na jedno z pěti

vybraných míst.