Marcus Bonfanti & Jawbone /UK

Novopacké sklepy

V pátek 12. října se v Nové Pace poprvé představí Marcus Bonfanti se svojí doprovodnou kapelou Jawbone.

Současný zpěvák legendární blues – rockové kapely Ten Years After, vystoupí ve známém prostoru na půdě restaurace Novopacké sklepy se svojí kapelou. Fanoušci se mohou těšit na to, že uvidí pořádnou show, spousty starého dobrého rock and roll blues.

Sólová kariéra Marcuse Bonfantiho se počítá od roku 2008, kdy vydal své debutové studiové album „Hard Times“. O čtyři roky později získal mimo jiné Britskou bluesovou cenu pro nejlepšího akustického umělce. V kategoriích kytarista, zpěvák a album roku bývá Marcus Bonfanti na Britské bluesové ceny nominován téměř každý rok.

„Celý koncert bude jedno hezké překvapení pro všechny. Určitě se najde někdo, kdo mou hudbu zná z alb, ale toho zase překvapí, že všechny skladby hrajeme naživo jinak. Neexistují žádná pravidla, prostě se necháme hudbou zavést tam, kam je potřeba, abychom si užili báječný večer,“ prozradil před svým premiérovým koncertem Marcus Bonfanti.

https://www.youtube.com/watch?v=J3xGDMkHDcM

vstupenky již v předprodeji, cena 250Korun