Mamma Mia! Here We Go Again (letní kino)

Pokračování úspěšného muzikálu Mamma Mia! tentokrát v Zámeckém parku v Jičíně. Jednotné vstupné 50 Kč. Projekce začíná po setmění. ˟ 3. 8. (21:00–23:00) Zámecký park Jičín otevřít v novém okně