Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně pořádá ve čtvrtek společný cyklovýlet. Odjezd s koly vlakem v 8:30 hodin z Jičína do Nymburka. Poté okružní jízdou na kole do Kerska cca 40 km, náročnost 1. Občerstvení cestou. Návrat vlakem zpátky do Jičína v 17:30.