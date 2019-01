Ladislav Špaček - etiketa a komunikace

13. listopad v 17:00 až 21:00

Masarykovo divadloHusova 206, 50601 Jičín

Informace k semináři pana Ladislava Špačka:

- cena v předprodeji do 31.5.2018 od 390,- do 590,-

- do 1.6.2018 vstupenky k prodeji pouze v pořádající agentuře M.P. AGENCY, s.r.o., na adrese Židovská 101, Jičín 506 01, ve všední den od 8:00 do 16:00 hodin.

- od 1.6.2018 vstupenky k dostání v MIC Jičín od 490,- do 690,-

- v případě dotazů tel.: 736 491 383

Seminář bude rozdělen do 2 částí:

1. 2x2 hodiny komunikace a etiketa

2.. beseda

Dále se můžete těšit na autogramiádu knih psané panem Ladislavem Špačkem, které si zde můžete také zakoupit.