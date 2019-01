Koncert RIMORTIS melodic metal Poděbrady a METALLICA czech tribute band

14.7.2018 | 20:00 | Zámecký park Lázně Bělohrad



Zveme vás na rockové zahájení letních prázdnin s kapelami RIMORTIS a METALLICA.

RIMORTIS

Právě začínáte číst, a snad i dočtete, několik řádků historie, v níž se Vám chce představit poděbradská skupina RIMORTIS, jenž si našla název v ženském křestním jménu ze starolatinského kalendáře.

více informací na www.rimortis.cz

METALLICA

Všechno to začalo v létě 2016, kdy oddanost a vášeň pro Metallicu svedla dohromady Martina Przeczka a Kamila Drába, aby si krátili dlouhé letní večery hraním oblíbených songů jen tak pro sebe ve zkušebně. Postupně se ovšem začala drát na povrch myšlenka o doplnění dalších dvou hráčů (kytaristy a basáka) a možnosti odehrání příležitostných akcí. Začalo shánění zkušebny, vybírání repertoáru, pravidelného zkoušení, které už mělo za cíl dát kostru playlistu nové formace. Na podzim doplňuje dvojici kytarista Tomáš Kuchta, Martin Przeczek definitivně přijímá roli frontmana a kapela dostává název Metallica Czech Tribute Band. Na pozici basového kytaristy je z několika adeptů vybrán v lednu 2017 Jan Zaoral a na pozici manažera a webmastera Jaroslav Holar. Vše dostává jasné rysy a na duben 2017 je plánovaný oficiální start kapely... Metallica Czech Tribute Band se nechce stylizovat do věrné kopie originálu a ani je nějak napodobovat, což je náplní revivalů. Je to pouze parta čtyř lidí, jež spojuje láska k hudbě Metallicy a rádi se o tuhle vášeň podělí s fanoušky, kteří sdílí tohle stejné nadšení.

Více informací na metallicaczechband.cz



Vstupenky se začnou prodávat v 18:30 na vstupních pokladnách do areálu. Do 18:30 bude celý areál pro návštěvníky uzavřen.

Vstupné: dospělí 150 Kč.

Parkování: cca 15 míst přímo u areálu u zámecké zdi, jinak na náměstí.