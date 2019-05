Komunisticé lágry – přednáška s besedou Jiřího Padevěda

V pondělí 17. června od 18 h. se v Aule Gymnázia a SOŠPG v Nové Pace uskuteční setkání s ředitelem nakladatelství Academia Jiřím Padevědem. Bude vyprávět o své nejnovější knize Komunistické lágry.



Jiří Padevěd je spisovatel, knihkupec a nakladatel. Narodil v roce 1966, absolvoval Střední průmyslovou školu zeměměřičskou. Od roku 1988 pracoval jako knihkupec, od roku 2004 je nakladatelem, dnes ředitelem nakladatelství Academia. Pod jeho vedením získaly knihy Nakladatelství Academia řadu ocenění (Magnesia Litera, Cenu Josefa Jungmanna, Slovník roku aj.).

Jiří Padevěd v knize Komunistické lágry postupuje tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na kterých totalitní komunistický režim zřídil lágry, a která jsou neodmyslitelně spojená s komunistickým terorem, páchaným na nevinných obětech. Průvodce zachycuje období od roku 1948 do počátku 60. let minulého století. Většina lokalit, kde existovaly tábory nucené práce, pracovní tábory nebo nápravně pracovní tábory, tedy místa internace a násilí zřízená komunistickým režimem, vypadá dnes zcela jinak než v padesátých letech a čtenáře jejich proměna překvapí. Nejen proto je nutné připomínat, co a kdy se na těchto místech odehrálo. Je důležité pamatovat si, kdo za tímto smutným obdobím stál, abychom se vyhnuli jeho opakování.