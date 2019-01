Klub Vojenské Historie Jičín z.s. byl založen 28.6. 2018, do spolkového rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové byl zapsán 11.10.2018.

Účelem spolku je podpora regionálních dějin, ochrana kulturního dědictví a výchova k vlastenectví.

Jako spolek usilujeme o rozvoj tradičních historických jednotek a pořizování uniforem souvisejících s českými dějinami, zejména pak o připomenutí tradic Jičínského pěšího pluku č. 74. Náš spolek vytváří nabídku smysluplného využití volného ča su pro děti v kadetní setnině a vzdělává veřejnost zejména pořádáním přednášek, exkurzí a vzpomínkových akcí.

Znak KVH je prací vojáka 74. pěšího pluku od 11. setniny. Pochází z deníku Josefa Jakubičky psaného v letech 1900 – 1903, který obsahoval řadu ilustrací s vojenskou tématikou. Deník kadetům věnovala Iva Mokrá.

Náš spolek je otevřen všem zájemcům o různá období vojenské historie, které rádi uvítáme v našich řadách.

Díky moderně napsaným stanovám můžeme vytvářet různé sekce klubu a zabývat se různými obdobími.

Náš spolek má v současné době 5 řádných členů a 16 členů mladších 15 let.

Troufáme si říci, že máme mezi KVH nejnižší věkový průměr 18 let. U naší kadetní setniny dokonce 12 let.

Náš klub se vnitřně dělí na období, které se dělí na sekce.

Klub se momentálně zabývá obdobím 1866, naši nejdéle působící sekcí jeKadetní setnina jičínského pěšího pluku č. 74.

Nově vznikající sekcí našeho klubu je 74. pěší pluk, kam postupně přecházejí někteří naši kadeti. Doufáme, že se naše řady rozrostou.

74. pěší pluk byl založen v roce 1860, historické doplňovací okresy pluku byly: Semily, Libáň, Jičín, Lomnice, Nová Paka, Jilemnice, Rokytnice, Vrchlabí, Hostinné, Trutnov, Maršov, Žacléř, Hořice, Nový Bydžov, Karlův Městec, Chlumec, Polička, Broumov, Náchod a Králové Dvůr. Přímo v Jičíně měl pluk i kasárna. Jeho prvním majitelem byl polní zbrojmistr Johan hrabě Nobili a jeho první nasazení bylo v roce 1866 za války prusko-rakouské, kdy byl jeden prapor nasazen v Německém spolku u Aschaffenburgu a další tři absolvovaly bitv y u České Skalice a Hradce Králové.

K vystupování v uniformě je potřeba se umět příslušně chovat. A zvládnout naučit se pochodovat a znát povely. Jedná se o český regiment, ve kterém byla možnost velet i česky, nicméně velícím jazykem byla tehdy němčina. Proto i my velíme německy.



Jak se stát členem?

Stačí napsat nebo zavolat na uvedené kontakty, rádi prozradíme více.

Kontakt: lazurkop@seznam.cz

732 927 926