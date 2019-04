Jičínská májová středa

Stalo se již tradicí, že na prvního máje v Jičíně připadá tzv. Den Integrovaného záchranného systému, včetně soutěže Jičínský hasič přežívá, a také ochutnávce neziskových organizací. Do svátečního dne se zapojí také Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a Oblastní nemocnice Jičín a.s. V neposlední řadě se můžeme těšit na spoustu hudebních, tanečních či jiných vystoupení.

Spousta zábavy v samém centru města. Program na: https://www.kzmj.cz/jicinska-majova-streda/