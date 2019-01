Zveme vás na kurz ALFA

neformální setkání o základech křesťanství

Čtvrtky v cukrárně

U Kocoura, Nerudova 46, Jičín

Začínáme 20.9.2018 v 19 hod.

20.9. Jde v životě ještě o víc?

27.9. Kdo je to Ježíš?

11.10. Proč Ježíš zemřel?

18.10. Jak získat víru?

25.10. Proč a jak se modlit?

1.11. Proč a jak číst Bibli?

8.11. Jak nás Bůh vede?

15.11. Jak odolat zlému?

22.11. Proč a jak mluvit s druhými lidmi o víře?

29.11. Uzdravuje Bůh i dnes?

6.12. A co církev?

13.12. Jak prožít zbytek života co nejlépe?



Víkend Alfa: 9. – 11.11.2018 na téma Duch Svatý