Druhé zastavení Jana Švankmajera ve výstavní síni Suchardova domu v Nové Pace

To předešlé proběhlo v roce 2003 v rámci festivalu Muzika Paka, ještě spolu s jeho manželkou Evou, pod názvem „Mediumní kresby a fetiše“.

Novopacko se mu stalo místem návratů, kde kresba, její mnohovrstevnatost, nám cosi naznačuje. A je úplně jedno, jestli povstala skrze lidskou ruku (kresba medijní) nebo k nám promlouvá soutvářením živlů (kresba ve zkamenělinách, achátových mandlích či ve skalní stěně). Nebo jako kresba samotné krajiny, a je jedno jestli té vnější nebo té vnitřni. Právě díky této kresbě, skrze její skrytou syrovou sakrální geometrii, pociťujeme jisté usebrání, jistou cestu k celosti, tedy z našeho pohledu harmonii, krásu.

Domnívám se, že jeho Dílo, stejně jako jeho ženy Evy, k této krajině patří. A věřím, že i on sám v takové krajině nalézá…

Vždyť, jak sám říká: „Není sporu o tom, že nejautentičtější díla jsou ta, která mají nejblíže k tvorbě přírody. Každý vědomý zásah lidské ruky je na úkor této autenticity. Proto za nejautentičtější díla lze pokládat automatické texty, kresby spiritistických médií, nalezené objekty (ready made), snové objekty, některé fetiše přírodních národů, ale především „uměleckou tvorbu“ samotné přírody: kořeny, stalaktity krápníkových jeskyní, skalní města, fantastické kresby achátů, motýli, brouky, ostatní zvířata, kosti, lastury atd.“ ¹

Setkejte se tedy spolu s námi s Dílem Jana Švankmajera: „Jan Švankmajer - práce na papíře a několik objektů“. Na zahájení vás zveme dne 22. února o páté času odpoledního do výstavní síně Suchardova domu, kde prezentace jeho Díla potrvá do 14. dubna. Výstavu uvede pan Šimon Svěrák, člen surrealistické skupiny.

V rámci setkání s Dílem Jana Švankmajera, proběhne projekce filmu „Možnosti dialogu“.

Ivo Chocholáč

¹ Jan Švankmajer - Cesty spasení, 2018