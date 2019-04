Jak vycházet s lidmi okolo sebe, aneb čtyři vraždy stačí, drahoušku

Přednáška



Kde:

Hořice, Přednášková místnost za knihovnou



Jak vycházet dobře se svým partnerem, dětmi, rodiči, spolupracovníky a dalšími lidmi kolem nás. Jak vznikají konflikty, jak je řešit, jak se jim vyhnout. Na to odpoví tato přednáška. Povíme si něco o principu zrcadleni, o tom jak si přitahujeme do života určitý typ lidí, vytvoříme si nový pojem osobní prudič a vysvětlíme si, kdo to je a jakou funkci plní v našem životě.



Vstupné dobrovolné.