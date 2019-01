Jak se žilo našim prarodičům

Vernisáž výstavy



Kdy:

25.10.2018 17:00

Kde:

ZŠ a MŠ Na Daliborce



Základní škola Na Daliborce zve širokou veřejnost na slavnostní vernisáž výstavy "Jak se žilo našim praprarodičům", která se koná ve čtvrtek 25.10. v 17 hodin v budově školy. Přijďte společně nahlédnout do historie naší republiky v době oslav vzniku samostatného Československa. Výstava pak potrvá od středy 31.10. do pátku 2.11. v době od 15 do 17 hodin.



Mgr. Jan Sezima, ředitel školy

Vernisáž výstavy doplní stylové vystoupení školního sboru. Uvidíte telefon, jak ho neznáte, gramofon, rádio a další znovuobjevené předměty z babiččiny půdy i učebnu s kalamáři z roku 1925.

http://www.nadaliborce.cz/obsah/jak-se-zilo-nasim-praprarodicum