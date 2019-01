I AM WHAT I Do – premiéra

Akce již skončila Premiéra dokumentárního filmu o palestinském loutkáři HUSAMU ABEDOVI, který vyrostl v utečeneckém táboře v Jordánsku a po studiu na DAMU žije a pracuje v ČR. Snímek vznikl díky organizaci InBáze, z.s.

Projekce se zúčastní autorky snímku Daniela Paseková, Kristýna Břeská i zástupkyně InBáze Blanka Charvátová.

Vstup volný. ˟ 9. 11. (20:00–21:00) Sedličky 4, Sedličky, Jicin, Czechia