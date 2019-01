so 7. 7. | 20.00 | houslové duo ECH: Krajina mé duše

koncert s tanečním obohacením ve Valdštejnské lodžii

melodie milostné, teskné i radostné s kořeny v klezmeru, moravské lidové a klasice

Jitka Břízová (Koláčná) a Vojtěch Drahoňovský - nespoutané housle

Martin Dvořák - taneční improvizace

vstupné 150Kč/děti 80Kč

Jitku Břízová (Koláčná) je houslistka, která se již podílí na kulturní scéně jičínska. Znáte ji z koncertů klasické hudby, 7 let pořádala s Ondřejem Koláčným Cyklus klasické hudby. Nyní je aktivní v souboru Trio Talia (s Veronikou Vildmanovou a Monikou Chmelařovou), ale také v houslovém duu ECH! s Vojtěchem Drahoňovským. Její cesta v hudební oblasti se za poslední 2 roky rozšířila z klasické hudby také na klezmer, latin jazz, folk a vlastní tvorbu. Její potřeba se vyjádřit pomocí tónů je velice silná. Díky tomu vznikají písně a houslové balady.

Houslové duo ECH!

Když se spojí školený profesionál (Jitka Břízová) a vynikající nadšenec, který rád improvizuje napříč hudebními styly (Vojtěch Drahoňovský) tak vznikne bohatý koktejl, který má ohromný náboj. Houslisté Jitka a Vojtěch hrají živelně a z hloubi duše. Jejich improvizace spojují prvky klezmeru, klasické hudby, minimalismu, moravské lidové, world music.

Krajina mé duše je cca hodinové vyprávění o lásce ve všech jejích podobách. O bolesti z rozchodu, o smrti i o životě. O tom, jak je každý vztah velký hazard. Život se neptá, události běží. Každá nevyslovená bolest bolí dvakrát. A láska? Ta někdy ze srdce přetéká. To všechno se dostane do melodií, prstů a nutnosti to všechno hudebně vyjádřit. Hudba vypráví, povídá a líčí vše dopodrobna.

V podání 2 houslí zazní melodie, které vznikly v průběhu roku 2017 doplněné o momentální inspiraci. Jitka přináší své hudební motivy, které Vojtěch dál rozvíjí a vzájemně se v tónech doplňují. Jako vzácný host se představí Martin Dvořák - špička v oboru soudobého tance.

www.artepertutti.cz/jitka-vojtech

https://www.proart-festival.cz/cz/martin-dvorak/