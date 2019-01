Hořice JazzNights 2017

Jazzoví fanoušci si na své přijdou na začátku listopadu, kdy od 2.11. do 4.11.2017 v DK Koruna bude probíhat další ročník festivalu Hořice JazzNights. A na co se můžeme těšit? Peter Lipa, MUH - Roberto Magris & František Uhlíř & Jaromír Helešic nebo Laco Deczi & Jazz Cellula... to jsou jen některá jména.







Čtvrtek 2.11.2017:

19.30 – 21.30 Peter Lipa

Pátek 3.11.2017:

18.00 otevřeno pro veřejnost

18.00 – 19.00 Old Stars liberecký dixieland

19.00 – 19.15 Oficiální zahájení

19.15 – 20.15 Hot Sisters

20.30 – 21.30 MUH - Roberto Magris & František Uhlíř & Jaromír Helešic

21.45 – 22.45 Impuls

23.00 – 24.00 Mladý Týnišťský Big Band

Afterparty (restaurace Staré časy od 24.00) Hoochie Coochie Band

Sobota 4.11.2017:

18.00 otevřeno pro veřejnost

18.00 – 19.00 Hoochie Coochie Band

19.00 – 19.15 Oficiální zahájení

19.15 – 20.15 Ondřej Kabrna Hammond Trio

20.30 – 21.30 Erich "Boboš" Procházka & Marek Wolf

21.45 – 22.45 Laco Deczi & Jazz Cellula

23.00 – 24.00 St. Johnny

Afterparty (restaurace Staré časy od 24.00) Swing Hořice

Předprodej vstupenek bude od 2.10.2017 v DK Koruna nebo na tel.čísle 493 622 727. Více informací najdete nahttp://jazznights.cz/.