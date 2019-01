Hollywoodské Svačinárium

Lepařovo gymnázium

Jak na Svačinárium?

Vezměte dvě velké hrsti hladových studentů a nejrůznější pochutiny, jako například máslový ležák, hopsinkovou šťávu, kouzelné sušenky (až podezřele podobné těm z Říše Divů), či čokoládové žabky. Všechno to smíchejte dohromady v kotlíku na lektvary a nakonec směs rozprostřete do chodeb Lepařova gymnázia. Jako ozdobu přidejte Doctora Strange či Black Widow a podávejte.

Dobrou chuť!

Varování: Může se dostavit přejedení či prázdná peněženka – ale to vůbec ničemu nevadí, protože je to pro dobrou věc! Letos výtěžek z akce poputuje na nadaci Dobrý anděl, která pomáhá rodinám s dětmi,jež se kvůli nemoci dostaly do těžké životní situace.

Všechno to propukne 6.11. pod velením třídy 4.C, která už žhaví trouby, pročítá se magickými kuchařkami a moc se na vás těší! Pozvedněte světelné meče a misky, Svačinárium se blíží!