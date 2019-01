17. ročník hudebního festivalu Foerstrovy dny – Libáňský hudební máj vstoupí v neděli 10. září do své tzv. svatováclavské části. A bude to vstup vskutku úchvatný. V sále kulturního domu od 19.00 hodin vystoupí pražský symfonický orchestr Virtuosi di Praga pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka. A podtitul koncertu „Tenkrát na Západě“ napovídá, že nás hudebníci zavedou do světa filmových a také seriálových melodií. Jistě si rádi znovu připomeneme filmy Kmotr, Růžový panter, Piráti z Karibiku a jak název večera napovídá také snad největší hit italského skladatele E. Moricconiho ze slavného stejnojmenného filmu s Claudií Cardinal v hlavní roli; stranou nezůstanou ovšem ani české tituly. Koho by u srdíčka nezahřála hudba Vadima Petrova z Krkonošských pohádek nebo úžasné hobojové sólo ze soundtracku k TV seriálu Nemocnice na kraji města skladatele Jana Klusáka?

Hudba stříbrného plátna je vděčným a oblíbeným repertoárem mnoha souborů a rovněž zpestřením řady festivalových projektů u nás i ve světě. Věříme, že divákům v Libáni udělá radost jak hudba samotná, tak i kultivovaný slovní doprovod. O něj se postará známý rozhlasový a televizní moderátor Jiří Vejvoda, kterého mnozí z nás už léta registrují jako fundovaného komentátora koncertů slavných hudebních těles (např. novoroční koncerty vídeňských filharmoniků) a koncertů pod širým nebem (např. z Paříže, Salzburku či nedávno v televizi vysílaný koncert ze Schönbrunnu). Těšíme se spolu s vámi na příjemný večer. Vstupenky lze zakoupit před představením či rezervovat na tel. č. 606 407 417.